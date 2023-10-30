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Giriş Tarihi: 30.10.2023 10:10 Son Güncelleme: 30.10.2023 10:14

Ekonomik güven endeksi yükseldi

Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,2 yükselerek 96,5 değerini aldı.

AA
Ekonomik güven endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks eylülde 95,4 iken ekimde yüzde 1,2 artışla 96,5'e çıktı.

Geçen aya göre ekimde tüketici güven endeksi yüzde 4,4 yükselişle 74,6, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,2 artarak 105,3, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 artışla 113,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 yükselişle 89,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 azalışla 113,9 değerini aldı.

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Ekonomik güven endeksi yükseldi
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