Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanıyor

2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) bugün kamuoyu ile paylaşılacak. Yeni OVP'de hedef, enflasyonu düşürmek, büyüme ve istihdamı koruyarak kalıcı sosyal refahı artırmak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın temel çerçevesinin değişmediğini ifade etmişti. Güncellenmiş OVP ile ilgili uzun bir süredir çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Üç temel güncelleme söz konusu. Makroekonomik değerler, büyümeden tutun milli gelire, ihracattan tutun turizme, makro rakamlarımızı güncellemiş olacağız. Enflasyon rakamları yine bunun içinde. Bütçe büyüklüklerimiz, bütçe açığımızın ne olacağı, harcamalarımız, gelirlerimiz bütün bu rakamlar Orta Vadeli Programımızda yer alacak" ifadelerini kullanmıştı.Yılmaz, üç ayaklı stratejiyle hareket ettiklerini belirterek, "Para politikaları, maliye politikaları ve yapısal reformlar. Bunu yine güncel OVP'de göreceksiniz. Öngörülebilirliği artırıcı bir şekilde, gerçekçi, tutarlı bir programı toplumumuzla ve ilgili kesimlerle paylaşmış olacağız" değerlendirmesinde bulunmuştu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, 2025-2027 dönemini kapsayacak olan OVP'nin iyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştireceğine dikkat çekerek, "Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak ve vatandaşlarımızın refahını artıracak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.