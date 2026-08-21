Ekonominin üç yıllık yol haritası 7 Eylül’de açıklanıyor

Ekonomi yönetimi, Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemindeki üç yıllık yol haritasını belirleyecek Orta Vadeli Programı (OVP) 7 Eylül Pazartesi günü açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, programın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

MAKRO GÖSTERGELER BELİRLENECEK

OVP kapsamında 2027-2029 dönemine ilişkin enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat gibi temel makroekonomik göstergeler belirlenecek. Programda ayrıca kamu maliyesi ve bütçe dengesine ilişkin hedefler, kamu idarelerinin ödenek tavanları ile öncelikli reform alanlarında uygulanacak politika ve tedbirlerin çerçevesi ortaya konulacak. OVP'de ortaya konulacak makroekonomik hedefler doğrultusunda 2027 yılı bütçe teklifine son şekli verilecek. Bütçede gelecek yıla ilişkin gelir tahminleri, gider ödenekleri ve bütçe dengesine ilişkin temel esaslar yer alacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 17 Ekim'e kadar TBMM'ye sunulması planlanıyor. Teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'daki görüşmelerin ardından yasalaşacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör