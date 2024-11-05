Ekonomiye 2.1 trilyon kaynak

Türkiye İş Bankası'nın öz kaynağı 291 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise 3.2 trilyon liraya ulaştı. Eylül sonu itibarıyla İş Bankası'nın nakdi kredi hacmi 1.6 trilyon liraya, gayri nakdi kredi hacmi ise 539 milyar liraya ulaşırken ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 2.1 trilyon lira olarak kaydedildi. Bankanın toplam mevduat hacmi, 2024 Eylül döneminde yıl sonuna kıyasla yüzde 23.4 artış göstererek 2.1 trilyon lira seviyesine çıktı. Türk Lirası mevduat hacmi ise yüzde 28.9 oranında artarak 1.1 trilyon liraya yükseldi.2024 yılında yurt dışından sağladığı kaynak toplamı 4 milyar doları aşan İş Bankası, uluslararası arenada duyulan güveni bir kez daha teyit ederek ekonominin lokomotifi ve dönüştürücü niteliğindeki alanları desteklemeye devam etti. Bankanın sermaye yeterliliği oranı, yılın ilk dokuz ayında elde edilen 34.7 milyar lira net kârıyla yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İş Bankası ulaştığı bu rakamlarla 100'üncü kuruluş yılını kutladığı 2024 yılında "Türkiye'nin en büyük özel bankası" olma ünvanını sürdürdü.İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, teknoloji, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve üretken yapay zekâyı iş süreçlerine entegre ettiklerini belirtti. Tarım, turizm, girişimcilik, KOBİ ve işletme bankacılığı gibi alanlara odaklanarak ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade eden Aran, "Hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemiz için bir bankadan fazlası olduğumuza inanıyoruz. 2 Kasım'da Samsun'da çocuklarımızla birlikte diktiğimiz fidanlarla '81 İlde 81 Orman Projesi'ni 100. yılımızda yeniden başlattık. 81 ilde beş yıl içinde toplam 2 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Ayrıca, 3 Kasım'da İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nun startını verdik. İş Bankası da 100. yılında genç ve dinamik bir girişim olarak, ikinci yüzyılına emin ve sağlam adımlarla ilerliyor, ülke ekonomisi için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ediyor" dedi.