Ekonomiye 2.7 trilyon destek sağladık

TBMM KİT Komisyonu, Vakıfbank ve bağlı ortaklıklarının 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin hesaplarını görüştü. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın geçen yıl büyük bir başarı gösterdiğini ve aktif büyüklüğün 4 trilyon lirayı aştığını, ekonomiye 2.7 trilyon lira finans desteği sağladıklarını söyledi.Bankanın 2024'te tarihi başarıya imza attığını anlatan Üstünsalih, "Bankamız aktif büyüklüğünü yüzde 44 artırarak 4 trilyon liranın üzerine çıkardık. Aynı dönemde 56 milyar 639 milyon liralık brüt kar elde eden Vakıfbank, bu kârdan 16 milyar 264 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 40 milyar 375 milyon lira net kâra ulaştı. Türkiye ekonomisine sağladığımız finansman desteği yıllık bazda yüzde 35 artarak 2.7 trilyon liraya çıktı. Aynı dönemde nakdi krediler yüzde 34 artarak 2 trilyon liraya, gayri nakdi krediler ise 677 milyar liraya yükseldi" dedi.Ekonomiye katkı sağlarken, kaynaklarını da çeşitlendirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Üstünsalih, "Bankamızın pasif yapısı içinde ana fonlama kaynağımız olan toplam mevduatlarımız yıllık bazda yüzde 29 artışla 2.5 trilyon lirayı aştı. Türk Lirası varlıklara olan güvenin somut bir yansıması olarak TL mevduatlarımız ise yüzde 49 artışla 1.9 trilyon liraya ulaştı. Bu dönemde tabana yaygın mevduat politikamızın sonucu olarak bir önceki yıla göre yüzde 58'lik artışla 1.2 trilyon lirayı aşan tasarruf mevduatlarımızın toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 39'dan 48'e yükseldi" diye konuştu.2024'te sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüklerinin 2.5 milyar dolara yükseldiğini anlatan Üstünsalih, şöyle konuştu: "Tüm bu işlemlerle birlikte yılbaşından bu yana yurt dışından sağladığımız toplam kaynak miktarı 11.5 milyar dolara erişti. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve bankamıza duyduğu güvenin somut bir tezahürüdür. Türkiye'nin ve bankanın kredi notu da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından bu dönemde peş peşe yükseltildi."