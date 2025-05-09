Ekonomiye anne eli değdi

Enflasyon etkisiyle sakin olan piyasalara anne eli değdi. Yarın kutlanacak olan Anneler Günü ekonomiye can verdi. Özellikle son iki gündür kuyumdan elektronik eşyaya, hazır giyimden ayakkabıya, züccaciyeden çiçekçiye tüm sektörlere can suyu olan Anneler Günü kutlaması en büyük katkıyı yarın sağlayacak. Piyasalarda güçlü bir hareketin oluşacağı bu özel günün ekonomiye 50 milyar TL'lik katkı sağlayacağı öngörülüyor.

KARTTAN 10 MİLYAR TL

Markalı perakendede genel olarak adet satışlarının daraldığı, cirolardaki artışın enflasyonun gerisinde kaldığı zor bir dönemden geçtiklerini belirten Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Bu zorlu süreçte dini bayramlar ve özel günler için hediyelik alışverişi kısmen de olsa nefes alma imkânı sağlıyor. En çok hediyelik alışverişin yapıldığı özel günler arasında ilk sırada Anneler Günü yer alıyor. Anneler Günü'nde hediyelik olarak çiçeğin yanı sıra en çok mücevher, takı, kozmetik, giyim, elektronik eşya ve küçük ev aletleri tercih ediliyor" dedi. 2024'ün Anneler Günü haftasında giyim aksesuar, beyaz eşya, elektrik elektronik, mücevher, ev tekstili, sağlık-kozmetik ve yemek kategorilerindeki kartlı harcamanın yaklaşık 6 milyar liralık bir artış gösterdiğini aktaran Öncel, "Bu yıl anneler günü haftasında söz konusu kategoriler için kartlı harcamada 9-10 milyar liralık bir artış olabileceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

TAKIDA % 100 ARTIŞ

Hediyelik için online alışverişi tercih edenlerin siparişlerini vermeye başladığını aktaran Öncel, "Fiziki mağazalarda ise alışverişin büyük bölümü bugün gerçekleşecek. Mücevher, takı ve kozmetik ürünlerinin adet satışlarında yüzde 100, giyim, aksesuvar ve elektronik eşyada ise yüzde 25-30 bir artış olacağını öngörüyoruz" dedi.



KAHVE MAKİNESİ VE FİNCANA TALEP YÜKSEK

ZÜCCACİYECİLER Derneği (ZÜCDER) Başkanı Burak Önder, sektöre en büyük katkıyı sağlayan günlerden birinin Anneler Günü olduğunu belirterek, "Son üç gündür satışlarımızda hareketlilik var. Geçen yılın aynı dönemine göre cirolarımız yüzde 7 artış gösterdi. En büyük hareketlilik ise yarın olacaktır. O gün satışlarımız normal güne göre yüzde 85-90 artış gösteriyor" dedi. Anneler Günü için bu yıl en çok tercih edilen ürünlerle ilgili de bilgi veren Önder, şöyle devam etti: "Bu yıl da küçük ev aletlerine yüksek bir talep var. Kahve makinesi ilk sırada yer alıyor. Bunu kahve fincanları ve yemek takımları takip ediyor." Bu yıl mağaza satışlarının daha aktif olduğunu anlatan Önder, "Önceki yıllarda online kanallardan daha yüksek satış hacimleri oluşurken bu yıl satış cadde mağazaları ve AVM'lere yöneldi" ifadelerini kullandı.



BU YIL KAHVALTI DAHA REVAÇTA

TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Anneler Günü'nün restoranlara ciddi bir katkı sağladığını belirterek, "Bu özel günde diğer günlere göre müşteri sayısı yüzde 50 artış gösteriyor. Sadece bugüne özel gelen rezervasyonlarla yeme-içme sektörüne ortalama 8-10 milyar liralık bir katkı sağlayacak" dedi. Bu sene kahvaltıya yönelik yüksek bir talep oluştuğunu anlatan Bingöl, "Hem havaların güzel olması hem de kahvaltı menülerinin akşam yemeğine göre daha uygun olmasının etkisiyle bir çok restoranımızda kahvaltı rezervasyonları yüzde 100 arttı" ifadelerini kullandı.

ANNELER RESTORANLARI DOLDURDU

DEVELİ Restoranları Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Develi, Anneler Günü için cumartesi akşamdan başlayan bir rezervasyon hareketi olduğunu söyledi. Develi, "Pazar sabahtan başlayıp akşama kadar süren bir rezervasyon trafiğimiz var. Tüm restoranlarımızda yüzde 100 doluluk olacak. Annelerimizin eli sektörümüze de değdi. Sadece bizde değil bir çok restoran yüzde 100 dolu olacak" dedi.

TOPLAM 100 MİLYON ADET ÇİÇEK

SÜS Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Anneler Günü için 30'un üzerinde ülkeye 75 milyon adet çiçek gönderimi yaptıklarını belirterek, "Bunun ekonomiye 10 milyon dolarlık katkısı oldu" dedi. Yurtiçinde de 20-25 milyon adet çiçek satışı beklediklerini anlatan Yılmaz, "Bugüne özel yurtiçi-yurtdışı pazarda toplamda 100 milyon adet çiçek satışı olacaktır" ifadelerini kullandı.

BUKET ORTALAMASI 1.000 TL

TÜRKİYE Çiçekçiler Birliği (TÇB) Başkanı İsmail Başaran da, sektörün dört önemli günü olduğunu belirterek, "Bunların başında Anneler Günü geliyor. Bugün sektörümüze doping etkisi yapıyor" dedi. Bugün için en çok saks ı çiçekleri ve kır çiçeklerinin talep gördüğünü anlatan Başaran, "Fiyatlar şehir ve bölgesine göre farklılık gösteriyor. 500 TL'ye de var 5 bin TL'ye de... Ancak Türkiye geneli ortalaması 1.000 TL diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Çiçekçilerin online kanallarda satış nedeniyle yüzde 40 komisyon öded-i ğini anlatan Başaran, şöyle devam etti: "Bunun önüne geçmek için Türkiye genelindeki çiçekçiler olarak cicekfilosu. com isimli bir satış kanalı kurduk. Buradan herhangi bir komisyon ödemiyoruz. Kazancı çiçekçi esnafına kalıyor."