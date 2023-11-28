Ekrem KIZILTAŞ: Hizmetleri ile konuşmak!

Birecik Barajı yapılınca Fırat'ın suları altında kalan Eski Halfeti ziyareti sonrası, akşam saatlerinde girdiğimiz Şanlıurfa'da, Turkuvaz ekibinin ilk dikkatini çeken husus şehrin ışıl ışıl hali
oldu.
Günümüzün Evliya Çelebisi de diyebileceğimiz, mesleğimizin duayeni Yavuz Donat'ın, 'Başkan konuşmayı çok sevmez, hizmetleri ile konuşur' derken
neyi kastettiğini, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü dinlerken anladık.
'Büyükşehir Her Yerde' düsturu ile çalışan Başkan Beyazgül
'ün
anlattıkları, Şanlıurfa'nın üç merkez ilçesi
Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü'de her
ne hizmet yapılıyorsa, Akçakale, Birecik,
Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran,
Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir'de
de aynılarının yapıldığını gösteriyor. Kent parkları, gençlik merkezleri, kütüphaneler, spor tesisleri, yüzme havuzları, toplum merkezleri, kadın destek merkezleri,
semt
pazarları, mezbahaneler, itfaiye istasyonları...
Bunlardan bazıları...
Şehri daha da güzelleştirmeye kararlı olan Beyazgül,
yıktırdığı
eski belediye binasının yerini Belediye
Parkı yapmış. Urfa Kalesi'nin güneyinde
kamulaştırdığı 300 yapının yerinde
de Millet Bahçesi başlatmış. Düzensiz yapılaşmayla mücadele ve yolları rahatlatmak için başlatılan kamulaştırmalarla güzelleşen Şanlıurfa'nın
, gittikçe daha güzel olacağını
vurgulamak gerek.