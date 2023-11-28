Ekrem KIZILTAŞ: Hizmetleri ile konuşmak!

Birecik Barajı yapılınca Fırat'ın suları altında kalan Eski Halfeti ziyareti sonrası, akşam saatlerinde girdiğimiz Şanlıurfa'da, Turkuvaz ekibinin ilk dikkatini çeken hususoldu.Günümüzün Evliya Çelebisi de diyebileceğimiz, mesleğimizin duayenineyi kastettiğini, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü dinlerken anladık.'ünanlattıkları, Şanlıurfa'nın üç merkez ilçesiEyyübiye, Haliliye ve Karaköprü'de herne hizmet yapılıyorsa, Akçakale, Birecik,Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran,Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir'dede aynılarının yapıldığını gösteriyor.semtpazarları, mezbahaneler, itfaiye istasyonları...Bunlardan bazıları...yıktırdığıeski belediye binasının yerini BelediyeParkı yapmış. Urfa Kalesi'nin güneyindekamulaştırdığı 300 yapının yerindede Millet Bahçesi başlatmış., gittikçe daha güzel olacağınıvurgulamak gerek.