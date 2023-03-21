Elazığ Belediyesi Jeotermal Sera Sahası’nın ilk etap çalışmaları tamamlandı

Elazığ Belediyesi'nin istihdam ve kalkınmaya yönelik projeleri arasında yer alan ve Cip Köyü Jeotermal Sera Sahasında 15.000 metrekarelik alan üzerinde yapımı tamamlanan sera projesinin ilk etap çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, nisan ayı itibarıyla fide üretimine başlayacaklarını kaydetti. 600 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı idari bina ve torf deposunun bitme aşamasında olduğunu belirten Başkan Şerifoğulları; 10 dönümlük kapalı alana sahip Jeotermal Sera'nın çelik konstrüksiyon, polikarbon kaplama, havalandırma sistemi, sineklik sistemi, ısı perdesi çalışmaları, yürüyüş yolları, drenaj sistemi ve naylonlama çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını kaydetti.

"ÜRETİLECEK FİDELERİN BİR KISMINI ÜCRETSİZ DAĞITACAĞIZ"

MTA Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda 2 bin metreden çıkarılan ve il turizmine büyük katkı sağlayacak termal su kaynağının değerlendirilmesi doğrultusunda hayata geçirdikleri proje ile her yıl ortalama 20 milyon ve üzeri yerli fide üretmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Şerifoğulları, ürettikleri fidelerin dörtte birini ise vatandaşlara ücretsiz dağıtacaklarını kaydetti.

Ayrıca MTA ile yapılan 2. Protokol çerçevesinde ise yaklaşık maliyeti 20 milyon TL olan 2. kuyu çalışmasının da sona yaklaştığını kaydeden Başkan Şerifoğulları, bu kuyunun da reenjeksiyon kuyusu olarak kullanılacağını aktardı. Projenin devamı olan ikinci etap çalışmalarına ise 2023 yılı içerisinde başlayacaklarını belirten Başkan Şerifoğulları, ikinci etapta da 30 bin metrekarelik yeni bir sera alanı daha oluşturacaklarını kaydetti.