Elazığ’da kadın çiftçilere nohut dağıtımı

Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından hayata geçirilen 'Tarlada Nohut Kadına Umut' projesi çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi'nde kadınlara yönelik nohut yetiştiriciliği kursu verildi. 66 saatlik kursu başarıyla tamamlayan kadınlara 13 dönümlük nohut dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, projenin önemine değinerek, "Özellikle kadın çiftçilerimizin daha çok söz sahibi olduğu, üretime daha çok katıldığı bir projeydi bu 'Tarlada Nohut Kadına Umut' projesi. Bu projemizin ilk ayağında projeye dahil olan arkadaşlarımız, bayan kardeşlerimiz 66 saatlik bir eğitime tabi tutuldular ve bu eğitimi tamamladılar. Bugünde 13 dekarlık bir tarım arazisinde nohut ekimini gerçekleştirmek için ve bu nohut dağıtımı yapmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu nohutlarımızı kadın kardeşlerimize takdim edeceğiz onlarda bu eğitim neticesinde aldıkları bilgiler ışığında tarlada ekecekler ve bunların haşatını gerçekleştirecekler. Daha sonra hasadı gerçekleştirilmiş olan nohuttan da gerek leblebi, gerek nohut, gerek nohut ekmeği yapımı veya nohut türevleriyle ilgili herhangi bir şekilde nasıl değerlendirilebileceği noktasında kadınlarımızı bu tür faaliyetlerde görmüş olacağız. Ben bu çalışmanın ikinci ayağının il müdürlüğümüzün bahçesinde yapılmış olması da ayrı bir güzellik. Kardeşlerimizin bakanlık il müdürlüğümüzle olan diyaloglarını daha sıcak tutmak adına en azından ile geldiğimiz zaman muhataplarımız kimler biz onlarla ne şekilde diyalog kurabiliriz noktasında da önemli buluyoruz bu tür etkinlikleri" diye konuştu.

İçme Kadın Derneği Başkanı Vesile Üstündağ ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek,"Tarım İl Müdürlüğümüzün kadınlara destek amaçlı hazırladığı 'Tarladan Nohut Kadına Umut' projesi kapsamında bugün tohumlarımızı alıp tarlada toprakla buluşturacağız. Bu projede bize emeği geçen bütün personel arkadaşlara ve müdürümüze çok teşekkür ediyoruz" dedi.