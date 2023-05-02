Elazığ’da vatandaşlar TOGG’a büyük ilgi gösterdi

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Elazığ'da ilk sahibine teslim edilmesinin ardından AK Parti tarafından vatandaşlarla buluşturuldu. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde vatandaşlarla buluşan TOGG'u görmek için vatandaşlar fuar merkezine akın etti.

Bugün çok coşkulu ve gururlu olduklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Hemşerilerimizle bu gururun mutluluğunu yaşamak bizleri ciddi manada memnun etti. Malumunuz 60 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı tarafından dönemin, devrim arabasının yapılmasıyla ala çalışmalar başlamıştı ama maalesef çeşitli sebeplerden kaynaklı o gün başarısız olan süreç bugün Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçeğe dönüştü. 2002 öncesi Türkiye'sinde devlet içerisinde çöreklenmiş çetelerin ve darbeci zihniyetlerin varoluşları devletimizin ve ülkemizin tam bağımsız Türkiye olma yolunda ilerlemesi konusunda çok ciddi manada sekteye uğrayan bir süreç söz konusuydu. Ama 2002 yılından itibaren AK Parti iktidarlarıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öncelikle devlet içerisinde çöreklenmiş çetelerin temizlenmesi, vesayetçi sistemin ortada kaldırılması tam bağımsız ekonomimizin ortaya çıkarılması noktasında Cumhurbaşkanımızın ve ekibinin ortaya koymuş olduğu irade bugün hamd olsun ülkemize, İHA'ların SİHA'ların, TOGG'ların ve ATAK'ların kazandırılması noktasında önem bir yer almıştır. TOGG'umuzu Elazığ'ımıza getirdik. TOGG'umuz Elazığ'da olmakla birlikte aynı zamanda Türkiye yollarında ve inşallah tüm dünya yolunda olacaktır" dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Bizi bu kadar duygulandıran yüzde yüz bizim markamız olan diğer bir ifade ile Made in Türkiye olan TOGG marka aracımızdır. Öncelikle Akgün ailesine ardından da ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Araç Sahibi Turgay Akgün ise, "Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini teslim almanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlara bir araç demeyeceğiz, bir araba demeyeceğiz, bunlar bir akıllı cihaz. Akıllı cihaz demenin ne demek olduğunu aracı kullanırken anladık. İhtiyaç duyduğunuz her türlü probleme anında çözüm üretebilen sistemler mevcut, bir bilgisayardan çok daha fazlası. En gurur verici tarafıysa tamamıyla Türk mühendislerimiz tarafından yapılmış olması. Gece gündüz demeden emek harcayan, alın teri döken, bu ürünün ortaya çıkmasına vesile olan herkesi yürekten kutluyorum, yürekten teşekkür ediyoruz, müthiş bir iş başarmışlar. Bugüne kadar kullandığımız hiçbir araca benzemiyor. Dünyada hiçbir araçta olmayan birçok özellik var. Araca baktığınız zaman yol tutuşundan, konforundan, tasarımından, aklınıza gelen her zerresine kadar tamamı profesyonelce düşünülmüş ve harika bir şekilde birleştirilerek oluşturulmuş. Motifleri Anadolu Selçuklu motifleri, desenleri Anadolu'nun misafirperverliği, batının rasyonelliği ve bunların hepsinin birleşmesi ile işte bu ürün karşımıza çıkıyor. Emeği geçen en başından en sonuna kadar herkese çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun "diye konuştu.