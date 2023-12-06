Elbistan’a 10 milyar TL’lik konut yatırımı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'a, 2 bin konut daha yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Çevre düzenlemesi, altyapısıyla beraber 10 milyar TL'lik bir yatırımdan bahsediyoruz" dedi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci merkez üssü olan Elbistan'da afetzedeler için TOKİ konut inşaatları sürerken, Elbistan Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında 2 bin yeni konut için protokol imzalandı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, zemin katları iş yeri olacak konutların ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların startının da Ahmet Karacabey Caddesi'nden verildiğini söyledi.



GECEKONDULAR İÇİN DE DÖNÜŞÜM



Gürbüz, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz bir protokol kapsamında Elbistan'ın yeniden dönüşüm projesini başlatıyoruz. Elbistan Belediyesi olarak ilk ihalemizi gerçekleştirdik ve müteahhit firma ile sözleşme aşamasına geldik. Bu kapsamda 2 önemli gelişme var. Bir tanesi şehir merkezindeki ticari aks olarak ifade edebileceğim Maraş Caddesi, Karacaoğlan Meydanı, Dulkadiroğlu Caddesi, Ahmet Karacabey Caddesi, Malatya Caddesi, Hacı Esat Efendi Caddesi gibi bizin ticaretimizin ana omurgasını oluşturacak caddelerimizde hem iş yeri hem de konut çalışmalarına başlıyoruz. İnşa faaliyetini tamamlayacağımız konut sayımız 2 bin. Ayrıca Elbistan için 50 yıllık bir sorun olan Cumhuriyet Mahallemizdeki gecekondularımız vardı. Gecekondu bölgesinde de yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatıyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza da ben bu müjdeyi vermek istiyorum" dedi.



'420 CİVARINDAN FORE KAZIK İLE İŞ BAŞLAYACAĞIZ'



Yeni konutların depreme dayanıklı olarak inşa edileceğini, bu kapsamda ilk etapta zeminin güçlendirileceğini anlatan Gürbüz, "Şimdi konut yapıyoruz. İşletmeleri, iş yerlerini, dükkanlarımızı yapmazsak, bu sefer de ticari hayat ölüyor. Ticaret öldüğü zaman biliyorsunuz göç dalgaları başlıyor. Elbistan'dan yeniden göç olmasın diye Elbistan'daki vatandaşlarımızın şehirde kalmaları için işletmelerimizi de yapmamız gerekiyordu, hayata geçirmemiz gerekiyordu. Bu 2 bin bağımsız bölümümüzün tamamının altında işletmelerimiz olacak. Tabii ki yapı tekniği açısından depremselliği önemseyen, depremselliğin merkezinde yapı tekniği tercih edilecek. İşte arkamda görmüş olduğunuz 10 bin metrekarelik alanda 420 civarında fore kazık ile işe başlayacağız. Çünkü öncelikle zemin güvenliği diyoruz, sıvılaşmanın önüne geçmek istiyoruz. Çevre düzenlemesi, altyapısıyla beraber 10 milyar TL'lik bir yatırımdan bahsediyoruz" diye konuştu.



2 BİN KONUT İÇİN 24 AY HEDEFİ



Gürbüz, 2 bin konutu 24 ayda tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Hayata geçireceğimiz projede, hak sahiplikleri AFAD tarafından tespitleri gerçekleştirildi, onlar için bu konutları üretmiş olacağız. Tabii ki üretilen konutların bir kısmı tamamen, birebir hak sahipliliklerini karşılayacak şekilde değil. Daha fazla konut üretilecek ve üretilmiş olan konut da daha önceden kiracı olan vatandaşlarımıza sunulacak. Çünkü biliyorsunuz TOKİ bölgede yaptığı inşaat faaliyetlerinde sadece vatandaşlarımızın hak sahipliğine göre yapmıyor, daha fazla yapıyor. Oradaki dar gelirli vatandaşlarımıza da uygun koşullarda konut edinimini sağlıyor. Biz de burada AFAD Başkanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Elbistan Belediyemiz, önceliğimiz deprem sonrası oluşan hak sahipliği arkasından kirada oturan dar gelirli vatandaşlarımızı hedef alıyoruz, onların bir an önce konutlarına kavuşmasını istiyoruz" dedi.