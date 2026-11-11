Elektriğin TANAP’ı için imzalar atıldı

Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), enerji alanında önemli bir anlaşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan, temiz enerjinin Avrupa pazarlarına ulaştırılması amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Elektriğin TANAP'ı olarak nitelendirilen projeyle dört ülkenin elektrik şebekelerinin entegrasyonu hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın imzaladığı anlaşma ile bölgesel enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, temiz enerji ticaretinin artırılması, kaynakların çeşitlendirilmesi ve dört ülke arasında uzun vadeli stratejik enerji ortaklığının geliştirilmesi amaçlanıyor. Anlaşmaya Bayraktar'ın yanı sıra Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili imzaladı.

TİCARET ARTACAK

Anlaşma kapsamında, temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sınır ötesi iletimi, dağıtımı ve ticaretinin geliştirilmesi, ülkeler arasında güvenli, güvenilir ve kesintisiz elektrik iletiminin sağlanmasına yönelik teknik, ticari ve düzenleyici koşulların oluşturulması ve elektrik şebekeleri arasındaki entegrasyonun desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca, proje kapsamında enerji hizmetlerinin sunulmasını desteklemek amacıyla fiber optik kablolar üzerinden iletişim ve veri aktarımının geliştirilmesi öngörülüyor. COP31'in dört ülkeyi temiz enerjide ortak bir vizyon etrafında buluşturan stratejik bir ortaklığa sahne olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Antalya'da Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan hükümetleri arasında Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma'yı imza altına aldık. 2024'te temellerini attığımız ve Nisan 2025'te Bakü'de imzaladığımız mutabakat zaptıyla ilerlettiğimiz iş birliğimizi, bugün hükümetlerarası bir anlaşmayla daha güçlü bir zemine taşımış olduk. 'Elektriğin TANAP'ı' olarak nitelendirdiğimiz bu projeyle, temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin Azerbaycan-Gürcistan- Türkiye-Bulgaristan güzergâhı üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılmasını hedefliyoruz" dedi. Bakan Bayraktar, "Elektrikleşmenin hız kazandığı bir dönemde attığımız bu adım ülkelerimiz arasındaki enerji bağlarını güçlendirecek, temiz enerji ticaretine yeni imkânlar sunacak ve Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayacaktır. Dört ülkenin ortak iradesini yansıtan anlaşmanın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini de kullandı.





SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİDERLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalara imza atan kurum ve liderler, INBUSINESS Dergisi tarafından düzenlenen IV. Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni'nde bir araya geldi. COP31 kapsamında Kalyon Holding COP31 Kule'de gerçekleştirilen törende, sürdürülebilir finansmandan yenilenebilir enerjiye, dijital dönüşümden toplumsal eşitliğe kadar farklı alanlarda hayata geçirilen başarılı çalışmalar ödüllendirildi. Finans sektöründe VakıfBank, Finans Lideri ödülünün sahibi oldu. ASELSAN, Sürdürülebilir Enerji Yönetimi Lideri ödülünü alırken, Kalyon PV, Enerji Lideri ödülüne layık görüldü. Koton, Perakende Lideri ödülünü kazandı. Türk Telekom ise Sürdürülebilirlikte Dijital Dönüşüm Lideri ödülünün sahibi oldu. Yıldız Holding, Holding Lideri ödülünü aldı. Doğuş Teknoloji, Geri Dönüşüm Lideri ödülünü kazandı. İpekyol Group ise İşte Eşitlik ve Kadın İstihdamı Lideri ödülünün sahibi oldu. Smart Güneş Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Lideri ödülünü alırken, Karaca Grup, Su Lideri ödülüne layık görüldü. Fiba Grubu ise Karbon Nötr Dönüşüm Lideri ödülünü kazandı. Make- A-Wish Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Eda Sevaioğlu Tan, Kapsayıcılık Lideri ödülüne layık görüldü. Törenin son ödülü olan Sürdürülebilirlik Lideri ödülü ise Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasını sağlayan sürece öncülük etmesi, iklim diplomasisindeki konumunu güçlendirmesi ve uluslararası iş birliği çalışmalarına katkıları dolayısıyla T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a verildi. Tören, sürdürülebilir bir gelecek için geliştirilen projelerin görünürlüğünü artırmanın yanı sıra iş dünyasında yeni iş birliklerine ve başarılı uygulamalara ilham vermeyi hedefledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör