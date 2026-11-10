Elektrik dağıtım şebekelerine dev yatırım

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, elektrik dağıtım şebekelerine 2040'a kadar yapılması öngörülen 80 milyar dolarlık yatırımın Türkiye'nin enerji ithalat faturasının azaltılmasına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonuna katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, elektrik dağıtım şebekelerinin enerji dönüşümünün merkezinde yer aldığını ve sektörün 2040 vizyonu doğrultusunda önemli bir dönüşüm sürecine girdiğini belirtti. Erdoğan, elektrik sisteminde 52 milyon tüketicinin ve dağıtım sistemine bağlı yaklaşık 36 bin üretim tesisinin bulunduğunu dile getirerek, kurulu gücün yaklaşık dörtte birinin dağıtım sistemine bağlı olduğunu ifade etti. Dağıtım şebekelerine yapılacak yatırımların enerji bağımsızlığı açısından da önem taşıdığına dikkati çeken Erdoğan, "Daha fazla yenilenebilir enerjinin sisteme entegre edilmesi, kendi kendine yeterliliğimizi artıracak. Dolayısıyla enerji ithalat faturamızın azalmasına katkı sağlayacak" diye konuştu.

UYGUN FİNANSMAN KOŞULU

Erdoğan, dağıtım şirketlerinin geçen yıl 2,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini bildirerek, 2026'dan itibaren 5 yıllık dönem için 18.5 milyar dolarlık yatırım yükümlülüğünün üstlenildiğini, 2040'a kadar toplam yatırım ihtiyacının 80 milyar dolara ulaşacağını kaydetti. Bu yatırımlar için uygun finansman koşullarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Erdoğan, yeşil finansman paketlerinde elektrik dağıtım şirketlerinin de yer alması gerektiğini söyledi.Erdoğan, Türkiye'nin kurulu gücünün 2040'ta 280 bin megavatın üzerine çıkmasının öngörüldüğünü belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör