Elektrik faturalarının % 50’sini devlet karşılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektriğe yeni zam yapılıp yapılmayacağına dair soru üzerine, "Öyle bir planımız yok. Destek bütçesinden bunu karşılamaya bundan sonra da devam edeceğiz" dedi. Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DESTEK SÜRÜYOR

"Enerji maliyetleri dünyada düşerken neden elektrik zammı yapıldığına" ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Bayraktar, "Elektrikle alakalı devletimizin destekleri uzun zamandır devam ediyor. Bu fiyat artışından önce elektrik faturalarının yüzde 60'ını devletimiz karşılıyordu. Şu anda aslında elektriği olması gereken maliyetlerin çok altında vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz.

Dolayısıyla aslında yapılan, bu destek miktarındaki bir düzenleme. Desteğe halen devam ediyoruz. Şu an itibarıyla da yine devlet olarak faturaların yüzde 50'sini karşılamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Bayraktar, maliyetlerin henüz fiyatlara yansıtılmadığını kaydederek, "Biz, devlet desteklerine devam edeceğiz ve özellikle dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Esas olan desteklerin ihtiyaç sahipleri vatandaşlara yapılmasıdır" dedi.

30 MİLYAR $ YATIRIM

TBMM'de düzenlenen Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Ekonomi, Altyapı ve Enerji Genel Komitesi Toplantısı'nda da konuşan Bayraktar, Türkiye'nin iletim ve dağıtım altyapısını güçlendirmek için yaklaşık 30 milyar dolarlık iddialı yatırım planlarını ortaya koyduğunu, bunu yaparken de komşu ülkelerle enterkonnekte kapasitesini artırmaya çalıştığını söyledi. Bayraktar, "Komşu pazarlarla daha fazla bağlantı kurmak, Türkiye ile Güneydoğu Avrupa pazarını gaz ve elektrik alanında birleştirmek, Türkiye içindeki ve dışındaki tüm bu yenilenebilir kaynakları kullanmamıza yardımcı olacak. Bu nedenle Türkiye ile Bulgaristan arasındaki bağlantı kapasitesini artırmaya, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gaz ve elektrik tarafındaki bağlantı kapasitesini artırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2016'da başladığı yeni kaynak arama stratejisi çerçevesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) ve Türk şirketlerinin yurt dışında petrol ve doğal gaz arama ve üretim projelerinde daha aktif şekilde yer almasının amaçlandığını söyledi.