Elektrik faturasında 820 TL sınırı! Devlet desteğinden yararlanma şartı değişti

YILLIK 3 BİN KWH SINIRINI AŞANLAR DİKKAT

Yıllık elektrik tüketimi 3 bin kWh ve üzerinde olan mesken aboneleri, ikili anlaşma yapmamaları halinde yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen tarifeden elektrik kullanacak. Bu kapsamda, limitin aşılması durumunda elektrik enerjisinin desteklenen tarife yerine gerçek maliyetler üzerinden tedarik edilmesi amaçlanıyor.

EPDK, 2025 yılı için mesken abonelerinin yıllık tüketim limitini 5 bin kWh, 2026 yılı için ise 4 bin kWh olarak belirlemişti. 2027'de limitin 3 bin kWh'ye indirilmesiyle yüksek tüketimli gruba geçiş eşiği bir kez daha düşürülmüş oldu.