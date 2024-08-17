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Giriş Tarihi: 17.8.2024 15:40

Elektrik piyasasına yeni düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde yaptığı yeni düzenleme ile hisse devirlerine onay şartı getirdi.

AA
Elektrik piyasasına yeni düzenleme

"Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Yönetmeliğin 57. maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümlelerle (a), (b), (ç), (d), (f), (j) ve (k) bentleri haricindeki ön lisansta ortaklık yapısı değişiklikleri EPDK'nin onayına tabi olacağı hükme bağlandı.

Bu kapsamda, EPDK onayı alınmadan gerçekleştirilen ön lisans devirlerinde, ilgili ön lisanslar iptal edilecek.

Değişiklik, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.


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Elektrik piyasasına yeni düzenleme
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