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Giriş Tarihi: 3.6.2024 17:23

Elektrik santrallerine 539,5 milyon liralık destek

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 36 elektrik üretim santraline nisan için 539 milyon 539 bin 782 lira kapasite ödemesi yapacak.

AA
Elektrik santrallerine 539,5 milyon liralık destek

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 43 santralden 36'sına nisan için toplam 539 milyon 539 bin 782 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 40 milyon 276 bin 488 lirayla yerli kömür tesisi Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 37 milyon 767 bin 784 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi, Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ ve İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.
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Elektrik santrallerine 539,5 milyon liralık destek
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