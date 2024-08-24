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Giriş Tarihi: 24.8.2024 11:56 Son Güncelleme: 24.8.2024 11:57

Elektrik tüketiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı artıyor! Bakan Bayraktar: Rekor seviyelere ulaştık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik talebinin yüzde 57'sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını bildirdi.

DHA
Elektrik tüketiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı artıyor! Bakan Bayraktar: Rekor seviyelere ulaştık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" dedi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaştık. Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" ifadelerini kullandı.

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Elektrik tüketiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı artıyor! Bakan Bayraktar: Rekor seviyelere ulaştık
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