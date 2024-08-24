Elektrik tüketiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı artıyor! Bakan Bayraktar: Rekor seviyelere ulaştık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" dedi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaştık. Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" ifadelerini kullandı.