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Giriş Tarihi: 13.5.2025 09:39

Elektrik Üretim ve Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik

Elektrik üretim ve depolama tesislerine yönelik kabul sürecinde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni yönetmelikle, "tesis" ifadesi "tesisler/üniteler" olarak güncellenirken, elektrik depolama sistemlerine ilişkin tanımlar da yönetmeliğe eklendi. Kabul başvuru kapsamı ve değerlendirme süreçlerinde de düzenlemelere gidildi.

AA
Elektrik Üretim ve Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, elektrik üretim ve depolama tesislerine ilişkin kabul yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 1'inci, 2'nci, 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 12'nci, 16'ncı, maddelerinde yer alan "tesisler" ibaresi "tesisler/üniteler" şeklinde değiştirildi.

Aynı yönetmeliğe elektrik depolama tesisi (EDT), batarya yönetim sistemi (BYS), elektrik depolama ünitesi (EDÜ), enerji yönetim sistemi (EYS), sistem kontrol yazılımı (SKY) kısaltmalarının anlam ve kapsamları eklendi.

Yönetmelikte kabul başvuru kapsamı, değerlendirme süreci gibi konularda da değişikliklere gidilerek, çeşitli madde ve fıkralar revize edildi.

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Elektrik Üretim ve Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik
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