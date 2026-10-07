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Giriş Tarihi: 7.10.2026

Elektrik üretiminde yenilenebilir rekoru

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ANKARA
Elektrik üretiminde yenilenebilir rekoru
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Güneş ve rüzgâr kaynaklı elektrik üretiminde tarihi bir rekor kırıldı. Güneş ve rüzgâr kaynaklı toplam elektrik üretim değeri 9.9 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; ağustosta aylık üretim 36.71 milyar kilovatsaat oldu. Ağustos ayında gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 24.7'sine denk gelen 9.08 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan elde edildi. Güneş kaynaklı elektrik üretimi yüzde 14.1'lik pay ile 5.16 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçerken, rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 12.9'luk pay ile 4.74 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Böylece, güneş ve rüzgâr kaynaklı toplam elektrik üretim değeri, ağustos ayında 9.9 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ynilenebilir kaynaklı elektrik üretimi, yüzde 56.4'lük oranla 20.7 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi de yüzde 69.7'lik oranla 25.58 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

ENERJİDE HEDEF TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide güçlü bir altyapının inşa edilmesinin amaçlandığını belirterek, "Güneş ve rüzgârda sahip olduğumuz bu yüksek potansiyeli en ileri teknolojilerle şebekemize entegre ederek 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ALPARSLAN BAYRAKTAR #ENERJİ
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