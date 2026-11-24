Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarına bu yıl 1 trilyon liralık destek verdiklerini, elektrikte faturanın yüzde 55'inin, doğal gazda ise yüzde 64'ünün devlet tarafından karşılandığını kaydetti. Bayraktar, bakanlığının TBMM'deki bütçe görüşmelerinde akaryakıtta devreye alınan "eşel mobil" uygulamasının başlangıcından bugüne kadar akaryakıta yaklaşık 400 milyar TL'lik destek sağladıklarını belirtti.

GENÇ ÇİFTLERE 30.8 MİLYAR TL

Geçen yıl vatandaşlara 655 milyar TL elektrik ve doğalgaz desteği sağladıklarını anlatan Bayraktar, "2026 yılında ise bu tutarın 1 trilyon TL'yi aşmasını öngörüyoruz. Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 55'i, doğalgazın yüzde 64'ü devletimizce karşılanmaktadır. Petrol, doğalgaz ve maden üretiminden toplam 30.8 milyar TL'lik kaynağı Aile ve Gençlik Fonu'na aktararak bugüne kadar 136 bini aşkın genç çiftimize destek olduk" dedi.