Elektrikli araç başına hızlı şarjda birinciyiz

Sanayive Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'a 177 bin 467 araçlık talebin milli otomobil markasına verilen güvenin göstergesi olduğunu söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ın 2024 yılı bütçesiyle ilgili sunum yapan Bakan Kacır, şunları söyledi: (TOGG hakkında) Yılsonuna kadar teslimatı tamamlanması planlanan 20 bin araç için gerçekleşen 177 bin 467 araçlık talep milletimizin yerli ve milli otomobil markasına hasret ve güveninin göstergesi. Bugüne kadar 9 binden fazla araç sahiplerine teslim edildi. 81 şehrimizde 2 bin 800'ü hızlı şarj olmak üzere 10 bin 100 halka açık şarj bağlantısına ulaştık. Elektrikli araç başına düşen hızlı şarj istasyonu sayısında Avrupa'da birinciyiz. Teknolojik ürünlerin en kritik bileşeni çip tasarımı ve üretimi konusunda ülkemizin yetkinliklerini artırıyoruz. Halihazırda savunma sanayimizde milli akıllı mühimmatların fotodedektörlerinin ve milli radar sistemlerinin çiplerini yerli olarak tasarlıyor ve üretiyoruz.Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya ile model fabrikalarımızın sayısını 8'den 14'e çıkarıyoruz. KOBİ'ler için geliştirdiğimiz Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli'ni uyguluyoruz. İmalat sanayimiz için Dijital Dönüşüm Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz.TÜRKİYE'NİNilk milli haberleşme uydusu Türksat- 6A) Testleri büyük ölçüde tamamladık. Uyduyu önümüzdeki aylarda fırlatmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN, İHA ve insansız deniz aracı platformlarından atılabilecek yeni nesil füze ailesi KUZGUN, 2024'te Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girecek.BU yıl 61 bin işletmeye, 5.2 milyar lira destek sağladık. KOBİ Finansman Destekleri ile 4.5 milyar TL'lik kredi hacmi oluşturduk. Acil Destek Programları ile sel ve yangın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lerin de yardımına koştuk. 2 bin 375 KOBİ'mizin 505 milyon TL krediye faizsiz erişimini sağladık.