Elektrikli araç şarj istasyonlarında yeni dönem

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ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu, yüksek güçlü şarj istasyonlarında depolama sistemlerinin önünü açtı. Yeni düzenlemeyle birlikte, elektrik altyapısının yeterli olmadığı yerlerde istasyonlar ihtiyaç duydukları ek gücü bataryalarda depolanan elektrikten karşılayabilecek. Böylece yeni trafo veya şebeke yatırımı gerektiren bazı noktalarda da yüksek hızlı şarj hizmeti sunulabilecek. Önceki uygulamada, şarj istasyonuna bütünleşik olarak kurulabilecek depolama tesisinin kurulu gücü tüketim tesisinin anlaşma gücüyle sınırlıydı.