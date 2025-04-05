Elektrikli araç şarj istasyonu 11 bini, soket sayısı 28 bini aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli araç kullanımının Türkiye'de hızla yaygınlaştığını, bu gelişmeye paralel olarak şarj altyapısının da önemli ölçüde güçlendirildiğini açıkladı. Hem araç üretiminde hem de satışlarında görülen ciddi artışın, enerji ve ulaşım alanında yeni bir döneme işaret ettiğini belirten BakaUraloğlu, bu dönüşümün çevresel etkilerine de dikkat çekerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Elektrikli araçlar karbon salınımını azaltıyor, enerji verimliliğini artırıyor. Dolayısıyla hem bireysel ulaşımda hem de çevresel sürdürülebilirlikte çok önemli bir adım atılmış durumda. Bakanlık olarak bu dönüşüme biz de destek veriyoruz."

ARAÇ SAYISINDA BİR YILDA YÜZDE 121 ARTIŞ

Uraloğlu, 2024 yılı Şubat ayında Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 93 bin 973 olduğunu belirterek "2025 Şubat ayında bu sayı yüzde 121'lik bir artışla 208 bin 6'ya ulaştı." dedi. 2025 yılı Şubat ayında satılan elektrikli araç sayısının 10 bin 324'e ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, "Geçen yılın aynı ayında 4 bin 713 adet satış gerçekleşmişti. Yüzde 119'luk bir artışla satış iki katından fazla arttı. Bu rakamlar gösteriyor ki Türkiye pazarı artık elektrikli araçları güçlü şekilde benimsiyor. Toplam otomobil satışlarındaki elektrikli araç payı da yüzde 5,7'den yüzde 13,6'ya çıktı." ifadelerini kullandı.

ŞARJ SOKETİ SAYISI 28 BİN 159'A YÜKSELDİ

Elektrikli araçların artışıyla birlikte şarj soketi ihtiyacının da arttığını belirten Uraloğlu, "2024 Şubat ayında 15 bin 335 olan şarj soketi sayısı, 2025 yılı Şubat ayında 28 bin 159'a ulaştı." diye konuştu.

Şarj altyapısının Türkiye genelinde güçlü bir şekilde kurulduğunu vurgulayan Uraloğlu, "2025 yılı Şubat sonu itibarıyla ülkemizde 11 bin 37 adet elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor. Mevcut şarj istasyonlarının yüzde 70'i şehir içindeyken yüzde 30'u ise şehirler arası yollarda bulunuyor. Bu, sadece büyükşehirler için değil, Anadolu'nun farklı noktaları için de önemli bir yaygınlaşma." dedi.

EN FAZLA ŞARJ İSTASYONU İSTANBUL'DA

Bakan Uraloğlu, şarj istasyonlarının illere göre dağılımı hakkında da bilgi vererek "2 bin 784 şarj istasyonu ile iller bazında en fazla şarj istasyonu İstanbul'da bulunuyor. Onu Ankara bin 213 istasyonla takip ediyor. Antalya'da 732, Bursa'da 532, İzmir'de 504, Konya'da ise 281 istasyon bulunuyor." açıklamasında bulundu.