Elektrikli araç şarjında İstanbul ilk sırada: Eylül verileri açıklandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylül ayına ilişkin yayımladığı "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, ağustosta 97 bin 469 megavatsaat olan elektrik tüketimi, eylülde yüzde 14,6 azalarak 83 bin 253 megavatsaate geriledi.

Ağustosta 3 milyon 527 bin 70 olan şarj işlemi sayısı, eylülde 3 milyon 152 bin 733 olarak kaydedildi. Şarj başına ortalama elektrik tüketimi 26,41 kilovatsaat olurken, toplam şarj süresi 3 milyon 548 bin 897 saate ulaştı.

Eylülde toplam elektrik tüketiminin 68 bin 637 megavatsaatlik bölümü hızlı şarj (DC), 14 bin 617 megavatsaatlik bölümü ise alternatif akımlı (AC) şarj noktalarında gerçekleşti.

Böylece toplam elektrik tüketiminde DC şarj noktalarının payı yüzde 82,44, AC şarj noktalarının payı yüzde 17,56 oldu.

Aynı dönemde şarj işlemlerinin yüzde 74,64'ü DC, yüzde 25,36'sı AC şarj noktalarında yapıldı.