Elektrikli araca % 10 prim indirimi

Milyonları ilgilendiren zorunlutrafik sigortasındadeğişiklikyapıldı. Elektrikliaraçlar için yüzde10 zorunlu trafiksigortası primiindirimi uygulanacak.Kazasız sürücüyeyüzde 50 indirimyapılırken, kötüsürücüler poliçesiniyüzde 200 zamlı ödeyecek.Yönetmelikteyapılan değişikliğe göre,hasarın giderilmesindeve tazminatın ödenmesinde,orijinale eşdeğerliğibelgelendirilmiş parçalarveya yeniden kullanılabilirparçalarıntercih edilmesi halindeyüzde 20'ye kadarindirim uygulanabilecek.Trafik sigortasıtavan fiyatları1 Mayıs'ta yüzde5 artırımlı olacak.Mayıstan itibarenaylık tavanfiyat artışı ise yüzde 2 olacak.Önceki düzenlemedeaylık artış yüzde 4.75 olarakuygulanıyordu. Hasarve hasarsızlık indiriminibelirleyen basamak sayısındayapılan değişiklikle7 olan basamak sayısı 9'açıkarıldı. En yüksek hasarsızlıkindirimi yüzde 50'yekadar yapılabilecek. Hasarnedeniyle primler yüzde200 artırılabilecek.Türkıye'nin milli gururu Togg, Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu toplam 41 testten başarıyla geçti. Böylelikle yerli otomobilin "Araç Tip Onay Belgelendirme" süreci de tamamlandı. Onay belgesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Togg, Türkiye'de sıfırdan üretilip bu belgeyi alan ilk araç olarak tarihe geçti. Togg'un başarıyla tamamladığı testler arasında araç menzil, fren, batarya, uyumluluk ve yaya koruma gibi farklı başlıklar yer alıyor. En önemli testler arasında yer alan "Elektrikli Araç Güvenlik Testi"nden de tek seferde geçen Togg, ne kadar güvenilir olduğunu bir kez daha kanıtladı. ANKARA