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Giriş Tarihi: 5.4.2023

Elektrikli araca % 10 prim indirimi

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Elektrikli araca % 10 prim indirimi
Milyonları ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında değişiklik yapıldı. Elektrikli araçlar için yüzde 10 zorunlu trafik sigortası primi indirimi uygulanacak. Kazasız sürücüye yüzde 50 indirim yapılırken, kötü sürücüler poliçesini yüzde 200 zamlı ödeyecek. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulanabilecek. Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak. Önceki düzenlemede aylık artış yüzde 4.75 olarak uygulanıyordu. Hasar ve hasarsızlık indirimini belirleyen basamak sayısında yapılan değişiklikle 7 olan basamak sayısı 9'a çıkarıldı. En yüksek hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek. Hasar nedeniyle primler yüzde 200 artırılabilecek.



TOGG 41 TESTTEN BAŞARIYLA GEÇTİ
Türkıye'nin milli gururu Togg, Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu toplam 41 testten başarıyla geçti. Böylelikle yerli otomobilin "Araç Tip Onay Belgelendirme" süreci de tamamlandı. Onay belgesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Togg, Türkiye'de sıfırdan üretilip bu belgeyi alan ilk araç olarak tarihe geçti. Togg'un başarıyla tamamladığı testler arasında araç menzil, fren, batarya, uyumluluk ve yaya koruma gibi farklı başlıklar yer alıyor. En önemli testler arasında yer alan "Elektrikli Araç Güvenlik Testi"nden de tek seferde geçen Togg, ne kadar güvenilir olduğunu bir kez daha kanıtladı. ANKARA

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Elektrikli araca % 10 prim indirimi
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