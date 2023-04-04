Elektrikli araca % 10 prim indirimi

Milyonları ilgilendiren zorunlu
trafik sigortasında
değişiklik
yapıldı. Elektrikli
araçlar için yüzde
10 zorunlu trafik
sigortası primi
indirimi uygulanacak.
Kazasız sürücüye
yüzde 50 indirim
yapılırken, kötü
sürücüler poliçesini
yüzde 200 zamlı ödeyecek.
Yönetmelikte
yapılan değişikliğe göre,
hasarın giderilmesinde
ve tazminatın ödenmesinde,
orijinale eşdeğerliği
belgelendirilmiş parçalar
veya yeniden kullanılabilir
parçaların
tercih edilmesi halinde
yüzde 20'ye kadar
indirim uygulanabilecek.
Trafik sigortası
tavan fiyatları
1 Mayıs'ta yüzde
5 artırımlı olacak.
Mayıstan itibaren
aylık tavan
fiyat artışı ise yüzde 2 olacak.
Önceki düzenlemede
aylık artış yüzde 4.75 olarak
uygulanıyordu. Hasar
ve hasarsızlık indirimini
belirleyen basamak sayısında
yapılan değişiklikle
7 olan basamak sayısı 9'a
çıkarıldı. En yüksek hasarsızlık
indirimi yüzde 50'ye
kadar yapılabilecek. Hasar
nedeniyle primler yüzde
200 artırılabilecek.
TOGG 41 TESTTEN BAŞARIYLA GEÇTİ
Türkıye'nin milli gururu Togg, Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu toplam 41 testten başarıyla geçti. Böylelikle yerli otomobilin "Araç Tip Onay Belgelendirme" süreci de tamamlandı. Onay belgesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Togg, Türkiye'de sıfırdan üretilip bu belgeyi alan ilk araç olarak tarihe geçti. Togg'un başarıyla tamamladığı testler arasında araç menzil, fren, batarya, uyumluluk ve yaya koruma gibi farklı başlıklar yer alıyor. En önemli testler arasında yer alan "Elektrikli Araç Güvenlik Testi"nden de tek seferde geçen Togg, ne kadar güvenilir olduğunu bir kez daha kanıtladı. ANKARA