DI Sigorta'nın yatırımıyla geliştirilen elektrikli araç platformu CollectEV kullanıma sunuldu. Elektrikli araç sahipleri ve araç satın almayı planlayan kullanıcılar için hazırlanan mobil uygulama, 4 bin 400'ü aşkın şarj istasyonunun yanı sıra araç kataloğu, sürücü deneyimleri, güncel makaleler ve kasko hizmetlerini tek platformda bir araya getiriyor. Elektrikli araç pazarının büyümesi, şarj altyapısının yaygınlaşması ve model çeşitliliğinin artması, kullanıcıların bilgiye erişim ihtiyacını da artırıyor. CollectEV, farklı kaynaklardan ulaşılan bilgileri tek uygulamada topluyor. Navigasyon entegrasyonu sayesinde sürücüler şarj istasyonlarına ulaşabilirken potansiyel alıcılar da araçların teknik özelliklerini ve kullanıcı deneyimlerini inceleyebiliyor. Platform, tüm marka ve modellere açık olarak hizmet veriyor. HDI Sigorta CEO'su Firuzan İşcan, mobilite dünyasının elektrifikasyon ve bağlantılı teknolojiler ekseninde köklü bir dönüşümden geçtiğini belirtti. İşcan, "Araçlar birer akıllı cihaza dönüşürken kullanıcı profilleri, alışkanlıklar ve risk dinamikleri de baştan tanımlanıyor. Yeni nesil kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına uygun nitelikte, esnek ve teknoloji odaklı çözümler sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör