Elektrikli araçlarda sigorta masrafı daha düşük

Türkiye'de elektrikli otomobillere olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Bu ilgi, pazardaki satış rakamlarına gözle görülür şekilde yansırken, birçok yeni marka ilgiye karşılık Türkiye pazarına yeni elektrikli modellerini getirmeye devam ediyor. Elektrikli araç kasko sigortalarının içeriği standart kasko poliçesinden farklılık gösterirken, benzer değerdeki içten yanmalı araçlara göre daha uygun sigortalama yapılabiliyor. Elektrikli araçların bedelleri yüksek olmasına rağmen, modern kaza takip sistemleri, sensörleri, otomatik sürüş özellikleri, daha dengeli yapılarının olmasının yanı sıra bu araçların daha düşük hasar frekanslarına sahip olması sebebiyle, sigorta şirketleri benzer değerdeki içten yanmalı araçlara göre daha uygun fiyatlarla sigortalıyor.Elektrikli araçlarda, özellikle bataryanın maliyeti ve ömrü, şarj edilme şekli, aksesuarları gibi unsurlar, sigorta poliçelerinin içeriğinin hazırlanmasını etkiliyor. Sigorta şirketleri standart kasko poliçelerinden farklı teminat türlerine ve şartlara sahip ürünleri müşterilerine sunuyor. Pilin eskime, kapasitesinin azalması ve amortismanı, pilin araçtan bağımsız hasar görmesi, hatalı şarj ve yetkisiz servis bakımları için özel şartlar belirtilmesinin yanı sıra bu araçların özel şartlarda çekilmesi, kaza halinde patlamaması için deşarj yardımı, pilin bitmesi sebebiyle yolda kalma durumunda çekim hizmet kısıtları gibi alanlarda belirlenecek koşullar da poliçede yer alıyor.Elektrikli aracın Türkiye yetkili distribütörü üzerinden ülkeye sokulmuş olması ve aracın tip tanımının belirlenmesi de önemli bir koşul olarak görülürken, tip onay kodu olmayan araçların sigortalanması, araç değer listesinde yer almayacağı için mümkün olamıyor. Sigorta şirketleri, yetkili servis ağı olan ve onarım yeteneği bulunan markaların elektrikli araçlarının kaskolarını yapmayı tercih edebiliyor. Bu araçlar için bazı sigorta şirketleri elektrik ve yazılım arızaları durumları için yine özel kondüsyonlar belirleyebiliyor ve poliçede bunlara yer veriyor. Elektrikli araç poliçesi için şirketlerin yetkili acentelerine gidilerek teklif alınması ve elektrikli araç ile ilgili özel şartlar hakkında acentelerden detaylı bilgi istenmesi, şartların okunması önemli. Özellikle asistans hizmet şartlarının araçların yolda kalma koşulları açısından değerlendirilmesi öneriliyor.