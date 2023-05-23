Elektrikli araçların yoğunluğu artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak-Nisan dönemi motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Nisan ayında 179 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,2'sini motosiklet, yüzde 37,7'sini otomobil, yüzde 9,8'ini kamyonet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 5,1 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 48,4, minibüste yüzde 27,2, kamyonette yüzde 21,7, traktörde yüzde 16,7, kamyonda yüzde 14,8, otomobilde yüzde 11,3 ve otobüste yüzde 6,7 azaldı.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,9 arttı. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 119,5, motosiklette yüzde 85,7, kamyonda yüzde 37, kamyonette yüzde 31,1, otomobilde yüzde 30,4, traktörde yüzde 25,9, otobüste yüzde 17,8 artarken özel amaçlı taşıtta ise yüzde 14,6 azaldı.



Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 27 milyon 114 bin 311 oldu. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,6'sını otomobil, yüzde 16,1'ini motosiklet, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Nisan ayında 1 milyon 25 bin 170 adet taşıtın devri yapıldı. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 69,7'sini otomobil, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 8,3'ünü motosiklet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Ocak-Nisan döneminde 640 bin 414 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 78,2 artarak 640 bin 414 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 35,3 azalarak 8 bin 701 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 631 bin 713 adet artış gerçekleşti.



ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 2,4



Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 adet otomobilin yüzde 66'sı benzinli, yüzde 20,8'i dizel, yüzde 9'u hibrit, yüzde 2,4'ü elektrikli ve yüzde 1,8'i LPG'li oldu. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 542 bin 904 adet otomobilin ise yüzde 36,6'sı dizel, yüzde 34,6'sı LPG'li, yüzde 27,4'ü benzinli, yüzde 1,1'i hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.