Elektrikli motor filosu kurdu

ŞOK Marketler
, online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK
için bin araçlık motor filosu kurdu. Çevre dostu Cepte ŞOK motor
filosuyla Avrupa
'nın en büyük elektrikli araç parkına sahip perakende şirketlerinden birisi oldu. Ar-Ge süreci ŞOK tarafından yürütülen yüzde 100 elektrikli Cepte ŞOK Motor'lar çevre dostu olmaları ve düşük ulaşım maliyetleriyle dikkat çekiyor. ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel
, dijital altyapı çalışmalarına önemli yatırım yaptıklarını vurgularken, Cepte ŞOK Motor filosuyla yaklaşık 1.300 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Artan taleple beraber Cepte ŞOK uygulamasına son 2 yılda yaklaşık 60 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Demirel, "Marketlerimizin sipariş dağıtım ağını güçlendirmek için geniş bir filo kurduk" dedi.