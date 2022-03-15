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Giriş Tarihi: 16.3.2022

Elektrikli motor filosu kurdu

Elektrikli motor filosu kurdu
ŞOK Marketler, online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK için bin araçlık motor filosu kurdu. Çevre dostu Cepte ŞOK motor filosuyla Avrupa'nın en büyük elektrikli araç parkına sahip perakende şirketlerinden birisi oldu. Ar-Ge süreci ŞOK tarafından yürütülen yüzde 100 elektrikli Cepte ŞOK Motor'lar çevre dostu olmaları ve düşük ulaşım maliyetleriyle dikkat çekiyor. ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, dijital altyapı çalışmalarına önemli yatırım yaptıklarını vurgularken, Cepte ŞOK Motor filosuyla yaklaşık 1.300 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Artan taleple beraber Cepte ŞOK uygulamasına son 2 yılda yaklaşık 60 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Demirel, "Marketlerimizin sipariş dağıtım ağını güçlendirmek için geniş bir filo kurduk" dedi.
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Elektrikli motor filosu kurdu
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