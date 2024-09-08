Elektrikli otoda hedef 110 bin

Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışlarındaki artış sürüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ocak-Ağustos aylarında 47 bin 32 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobil pazarı bu dönemde yüzde 94.7 artarken, elektriklilerin payı yüzde 7.8 seviyesinde gerçekleşti. Tahminlere göre yılsonu, elektrikli otomobil pazarının 100 bin adeti aşması bekleniyor. Yeni Peugeot 3008'in tanıtım toplantısında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, Türkiye'de elektrikli otomobillerin pazar payının yükseldiğini söyledi. Reyhanoğlu, yılsonunda 100-110 bin civarında elektrikli otomobil satışı beklediklerini belirtti. Reyhanoğlu, şunları söyledi: "Asıl atağın SUV'lerimizden bekliyoruz. SUV bizim kuvvetli kasımız. Elektrikli 3008'e bu kadar inanıyor olmamızın bir sebebi de elektrikli 2008'in başarısı. E-2008, hem ağustosta hem de yıl toplamında elektrikli B-SUV segmentinin lideri oldu. Elektrikli 3008'e olan inancımız fazla."YILIN başında sektör paydaşlarının farklı pazar tahminleri olduğunu hatırlatan Reyhanoğlu, "1 milyonun biraz üstünde bir pazar tahmini açıklamıştık. O günlerde sektörde tüm paydaşlarla hem fikir değildik. Pazarla ilgili öngörümüz konusunda ısrarımız devam ediyor. Ağustos sonu itibarıyla pazarın 1 milyonun üzerinde kapanacağı konusunda hepimiz hem fikiriz."