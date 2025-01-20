Elektrikli scooter’lara ‘hız sınırı’

Milyonlarca kişinin kullandığı elektrikli scooter'lara yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle yürürlükte bulunan Elektrikli Scooter Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapılacağını kaydederek, elektrikli scooter'ların hızlarının otomatik olarak düşürülmesinin ve yerlilik şartının gündemde olduğunu açıkladı. Uraloğlu, "Yapacağımız düzenlemeyle işletmelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait taşımacılık veri tabanına kaydedilen elektrikli scooter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini kolluk kuvvetleri ve belediyeler ile paylaşma zorunluluğu getireceğiz. Bu sayede denetimleri sıklaştırarak sürüş güvenliğini artıracağız" dedi.

YASAKLI BÖLGEDE HIZI DÜŞECEK

Yönetmelik değişikliği kapsamında trafik düzeni ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra hız limitlerine uyulması adına da önemli değişiklikler yapacaklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: "Elektrikli scooter yasaklı bölgelere girişinin önüne geçeceğiz. Özellikle hız sınırının yüksek olduğu yollara girenler tespit edilecek ve işletmeciler tarafından kullanıcılara ikaz gidecek. İşletmeciler girmesi yasak olan bölgelere giren elektrikli scooterlerın hızlarını otomatik olarak düşürecek. Hız limitleriyle ilgili gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek. Çağrı merkezlerine ve mobil uygulamalarına iletilen şikayetlerin en kısa sürede çözülmesi sağlanacak. Kullanıcılara güvenlik yükümlülükleriyle ilgili bilgi verilecek. İşletmeler şarj seviyesi durumunu, gidilebilecek tahmini mesafeleri ve anlık ücret bilgisini anlık olarak bildirecek. Kullanıcıya yönlendirme amacıyla harita hizmeti sunulacak."