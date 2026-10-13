Elektrikte mega proje

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında elektrik iletim bağlantısı kurulmasına yönelik mega proje üzerinde görüşmeler yürüttüklerini belirterek, bölgesel enerji işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. 25. Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi'ne (WPC Energy Congress) katılan Bayraktar, küresel enerji piyasalarının kriz ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğu dönemde ülkeler arasındaki işbirliğinin öneminin arttığını söyledi. Türkiye'nin Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye ile büyük ölçekli bir elektrik bağlantısı projesini görüştüğünü aktaran Bayraktar, "Büyük bir mega interkoneksiyon (elektrik iletim hattı) projesini konuşuyoruz" dedi. Bayraktar, Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini ifade etti.

GÜNLÜK 1.5 MİLYON VARİL

Irak-Türkiye petrol boru hattının günlük 1.5 milyon varil kapasitesinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, "İstiyoruz ki mevcut hatlarımızı, mevcut altyapımızı en üst düzeyde kullanalım. Hatlarımız dolu olsun. Irak-Türkiye petrol boru hattının günlük 1.5 milyon varillik kapasitesi var. Bunu dolduralım" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin doğal gaz taşımacılığındaki imkanlarının da geliştirilmesini hedeflediklerini aktaran Bayraktar, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'ndaki (TANAP) boş kapasitenin ilave gazla değerlendirilerek Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla doğal gaz taşınmasının gündemlerinde olduğunu bildirdi. Bayraktar, Türkiye'nin gazlaştırma terminallerine ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısına yaptığı yatırımların daha fazla LNG'nin ülkeye getirilmesi ve buradan Avrupa'ya iletilmesi açısından fırsatlar sunduğunu belirtti.





LİBYA İLE İŞBİRLİĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile bir araya geldiklerini belirterek, "Libya ile hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri başta olmak üzere, ülkelerimizin ortak çıkarlarına hizmet edecek adımlarla stratejik iş birliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı teyit ettik" dedi.



ENERJİ GÜVENLİĞİ ÖNCELİK

RİYAD'DA düzenlenen Uluslararası Enerji Forumu Bakanlar Toplantısı ve Dünya Petrol Kongresi'nde konuşan Bakan Bayraktar, enerji güvenliğinin bir numaralı öncelik haline geleceğine dikkati çekerek, "Geniş kapsamlı iş birliği sayesinde uluslar, ülkeler ve şirketler olmak üzere bizler, dünyada enerji piyasalarının ne kadar dayanıklı olduğunu gösterebiliriz" dedi. Petrol ve doğal gaz alanına yoğun bir şekilde yatırım yaptıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Türkiye'deki üst akıştan orta akışa, yer altı depolama tesislerine ve yeniden gazlaştırma terminallerine kadar uzanan bu yatırımların yanı sıra, Türkiye'deki ve Türkiye dışındaki açık deniz operasyonları için de yatırım yapmaya ve kaynak ayırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Enerji güvenliği konusuyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Bayraktar, "Enerji güvenliği, özellikle bu çalkantılı dönemlerde doğru bir şekilde ele alınmazsa akıllı bir strateji izlemek pek mümkün olmaz. Bu yüzden enerji güvenliği bir numaralı öncelik haline gelecektir. Ancak iklim değişikliğiyle de mücadele edebilmek için daha tutarlı politikalar geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör