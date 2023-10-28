Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları değişmedi
Giriş Tarihi: 28.10.2023 09:40

Elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları değişmedi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrikte mesken, tarımsal sulama ve diğer tüketici gruplarına yönelik son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları 2024'te de aynı şekilde uygulanacak.

AA
Elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları değişmedi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarlarlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararagöre, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'deki tüketim miktarı, 2024 yılı için mesken ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik yıllık 100 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 1 milyon kilovatsaat olarak uygulanmaya devam edecek.

EPDK, ilgili tebliğde yer alan ve 1 Ocak 2019'dan itibaren 1,0938 olarak uygulanan enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kar dikkate alınarak belirlenen katsayıyı da (KBK) sabit tuttu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları değişmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA