ASELSAN
tarafından geliştirilen ANTIDOT 2ES Elektronik Destek Podu, 10 bin saati aşkın uçuş süresine ulaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, düşük ağırlığı ve düşük güç tüketimiyle öne çıkan ANTIDOT 2ES, başta hava savunma sistemlerinin radarları olmak üzere radar sistemlerinin operasyon ortamındaki hassas konumlarının belirlenmesi amacıyla geliştirildi. İnsansız hava araçlarına (İHA) kolayca entegre edilebilen sistem, radarların hassas yönünü ve parametrelerini, uygun uçuş profiliyle birlikte ise konumunu tespit ediyor. İHA'yı tehdit eden radar sistemlerini tespit eden ANTIDOT, hassas konumları belirleyerek imha edilmelerine imkân sağlıyor.