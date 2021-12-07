Elektronik ihaleye kefalet geliyor

FINANSAL
sigortaların devlet destekli alacak sigortası temelinde başladığını ancak daha sonra bina tamamlama ve kefalet sigortaları ile devam ettiğini belirten Quick Sigorta
Genel Müdürü Ahmet Yaşar
, "Biz 2018 yılı başı itibarıyla başladık bu tür sigortalara. Hem kefalet hem de bina tamamlamada arz sağlamaya başladık. Doğal olarak diğer sigorta şirketleri de yavaş yavaş hareketlenmeye başladı" dedi.
1 TRİLYONLUK TEMİNAT
"Türk bankacılık sisteminde
1 trilyon liraya yakın bir teminat mektubu büyüklüğü var. Bankaların elinde bilindiği gibi bir kredi hacmi var ve bu kredileri nakdi ya da gayri nakdi olarak kullandırıyorlar. Bu 1 trilyon liralık teminatın bir kısmını sigorta sektörü üstlense iş insanları için yeni bir kredi hacmi oluşacak. Bankalar da bu krediyi yatırım için verebilecek. Şu anda binde 3 civarındayız" diyen Yaşar, kamunun elektronik ihalelerinde kefalet sigortasının kullanılmadığını ancak bu alanda mevzuatta gerekli düzenlemelerin yakın bir zamanda yapılacağını belirtti.
YÜZDE 20'LİK ARTIŞ
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, aralık ayının sonuna doğru artık elektronik ihalelerde dijital olarak kefalet sigortası kullanılabileceğinin altını çizerek şunları söyledi: "Şu anda SEEDK
, TSB, Sigorta Bilgi Merkezi
, Takasbank Kamu İhale Kurumu
bir araya geldi. Bir çözüm ürettiler. Artık elektronik ihalelerde kullanılabilecek. Yüzde 20'lik bir artış anlamına geliyor bu. Sigorta sektörünün ilgisinin de artmasıyla artık yüzdelerle ifade edebileceğimiz rakamlara da ulaşacağız diye bekliyoruz. Risklerin azalması da sağlanacak bu şekilde."
FİRMALAR İÇİN İLAVE KAPASİTE ÇIKIYOR
KEFALET sigortasının firmaların nakdi kredi limitlerini rahatlatacağını da belirten Yaşar, "Biz çok hızlı bir şekilde kefalet sigortası teminatı sağlayabiliyoruz. Bu anlamda bankalardan daha hızlı olarak ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Ayrıca şu şekilde de bakmak lazım. Kredi de dahil hiçbir şey sınırsız değil. Her talebi bizim de karşılayabilecek bir gücümüz yok ama arkamızda bir reasürans desteği olduğu için bir ilave kapasite yaratabiliyoruz" şeklinde konuştu.