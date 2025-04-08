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Giriş Tarihi: 8.4.2025 09:41 Son Güncelleme: 8.4.2025 09:41

Elektronik ileti onay ve ret işlemleriyle ilgili düzenleme yapıldı

Ticari elektronik ileti onay ve ret işlemlerinde hizmet sağlayıcılara hizmet verenlerden Ticaret Bakanlığından entegratörlük yetkisi almayanlar için başvuru süresi üç ay uzatıldı.

AA
Elektronik ileti onay ve ret işlemleriyle ilgili düzenleme yapıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Önceki tebliğ 18 Eylül 2024 tarihinde yürürlüğe girmiş, söz konusu tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar Bakanlıktan entegratörlük yetkisi almayanların hizmet sağlayıcı adına ticari elektronik iletilere ilişkin hiçbir işlem tesis edemeyecekleri ve İleti Yönetim Sistemi üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecekleri hükme bağlanmıştı.

Yeni tebliğle entegratörlük yetkisi almak için başvuru süresi üç ay uzatılırken, Bakanlık da bu süreyi üç aya kadar uzatmaya yetkili kılındı.

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Elektronik ileti onay ve ret işlemleriyle ilgili düzenleme yapıldı
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