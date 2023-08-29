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Giriş Tarihi: 29.8.2023 12:42

Elektronik tebligat ile 3 milyar 590 milyon tasarruf sağlandı

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu, 1 Ocak 2019’dan bu yana elektronik tebligatla 3 milyar 590 milyon 225 bin lira tasarruf yapıldı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Elektronik tebligat ile 3 milyar 590 milyon tasarruf sağlandı

1 Ocak 2019'dan itibaren tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 167 milyon 608 bin 761 tebligat elektronik ortamdan iletildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Elektronik tebligat uygulaması kapsamında bugüne kadar 3 milyar 590 milyon 225 bin 123 lira tasarruf yapıldı.

Öte yandan tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle 5 bin 866 ton kağıt tasarrufu elde edildi. Böylece 99 bin 727 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

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Elektronik tebligat ile 3 milyar 590 milyon tasarruf sağlandı
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