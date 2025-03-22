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Giriş Tarihi: 22.3.2025 23:34 Son Güncelleme: 22.3.2025 23:37

Emekli bayram ikramiyeleri hesaba yatıyor! Kritik tarih işaret edildi! 4a, 4b, 4c, emekli ödemeleri...

Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaba yatacağı merak konusu olmuştu. Uzmanlar tarafından kritik tarih öne çıktı. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili tüm detaylar...

Emekli bayram ikramiyeleri hesaba yatıyor! Kritik tarih işaret edildi! 4a, 4b, 4c, emekli ödemeleri...

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifi görüşmeleri 25 Mart tarihine ertelendi. Peki zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? Bayram ikramiyesi zammı yetişecek mi? İşte bayram ikramiyeleriyle ilgili tüm detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Yasa teklifinin TBMM tarafından kabul edilip yasalaşmasının ardından emekli bayram ikramiyesinin arefe gününden önce yatırılması bekleniyor. Böyle emekliler bayrama zamlı ikramiyelerini alarak girecek. Fakat yasa teklifinin kabul edilmemesi halinde şu senaryo öne çıkıyor.

ZAM FARKI HESABA YATACAK

Emekli bayram ikramiyeleri bayram öncesinde zamsız olarak hesaba yatacak. Daha sonra bayram ikramiyesiyle ilgili yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından zam farkı emeklilerin hesabına geçirilecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emeklilerle beraber şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi de ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiyeleri hisse oranlarına göre ödenecek.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli maaşı ödeme günleri şöyle:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

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Emekli bayram ikramiyeleri hesaba yatıyor! Kritik tarih işaret edildi! 4a, 4b, 4c, emekli ödemeleri...
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