Emekli bayram ikramiyeleri hesaba yatıyor! Kritik tarih işaret edildi! 4a, 4b, 4c, emekli ödemeleri...

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emeklilerle beraber şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi de ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiyeleri hisse oranlarına göre ödenecek.