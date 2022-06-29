Kurban Bayramı'na az bir zaman kala emekli bayram ikramiyesi hakkında sorgulamalar da hız kazandı. Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması beklenirken konu ile ilgili son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere; bu yılın ilk bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı dolayısıyla hesaplara yatırılmıştı. Peki; Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL? Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar…
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak. Buna göre bayram ikramiyesi ödemelerinin 1-8 temmuz arasında tamamlanması öngörülüyor.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.
İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİNDE ZAMLI ÖDENECEK!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada; "Temmuz ayı memur maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum." İfadelerini kullandı.
Emekli ikramiyesi hakkında bir açıklama gelmezken maaşların zamlı ödenecek olması milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar