Haziran ayının sonuna yaklaşılmasıyla ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili son gelişmeleri bekleyişe geçti. Temmuz ayında milyonlarca vatandaş hem zamlı aylıklarına kavuşacak, hem de Kurban bayramı ikramiyelerini hesaplarında görecek. Geçen Ramazan Bayramı'nda tüm emekliler 1100 liralık ikramiyeyi cebine koymuştu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL olacak? İşte SSK ve Bağkur 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.
İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar