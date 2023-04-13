Emekli maaşları ödenmeye başlıyor

Emekliler aylıklarını bugün almaya başlayacak. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacaklar. Buna göre, SGK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olan emeklilere hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün ödenecek.Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise 15 Nisan'da ödeme yapılacak. 24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 16 Nisan'da hesaplarında olacak. Bağkur kapsamında ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve ikramiyeleri 17 Nisan'da ödenecek.Ödeme günü, ayın 27 ve 28'i olanların ise 18 Nisan'da hesaplarına yatırılmış olacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların da Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek.Hükümet en düşük emekli aylığını 7.500 liraya çıkarırken, yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri de 1.100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti.En düşük emekli aylığının 7.500 liraya çıkarılmasıyla Hazine'den 2023 yılının nisan ayından itibaren 8 ay için 85 milyar lira, yıllık da 120.8 milyar lira ödenecek. Bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasıyla birlikte 15.6 milyon emekliye yapılacak yıllık ödeme 24.9 milyar lira olacak.