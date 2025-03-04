Emekli milyonlar için ek zam fırsatı! O tarih işaret edildi

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Yeni düzenleme kimleri etkiliyor? 2024'te emekli olanlar 2025'tekilerden ne kadar fazla maaş alacak? Emeklilik başvurusu yapmayanlar ne kadar kaybedecek? İşte tüm ayrıntılar...
EMEKLİLERİN GÜNCELLEME KATSAYISI ARTACAK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz hafta açıkladığı büyüme rakamlarına göre, Türkiye ekonomisi 2024 yılında yüzde 3,2 oranında büyüdü.
GSYH'DAKİ ARTIŞ
Gayri safi yurtiçi milli hasıla (GSYH)'daki bu artış, mevzuat gereği emekli maaşı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısının 0,96 puan artmasına neden olacak.
TARİH AÇIKLANDI
Bu artış sadece 1 Ocak 2025 ve sonrasında emeklilik başvurusu yapan kişileri etkileyecek.
Şubat ve mart ayında emekli maaşı bağlananlar nisan ayında alacakları maaşla farkı ödenecek. Örneğin, ocak ayında dilekçe verip şubat ayında maaşı bağlananların aradaki farkı nisan maaşında alacak.
DİLEKÇE ÖNCESİ BAĞLANAN MAAŞLAR YÜZDE 30 DAHA FAZLA OLACAK
31 Aralık 2024 ve öncesinde emeklilik dilekçesi verenler, yeni yılda emekli olanlardan yüzde 30 daha fazla maaş almaya devam edecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Ocak ayı zam oranlarının belli olmasıyla beraber en düşük emekli maaşı için yapılması planlanan düzenleme de gündeme geldi. 2024 yılı Temmuz ayı itibarı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak uygulandı. Ocak ayında zam oranlarının belli olması sonrası en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Belirlenen rakam Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Öte yandan memur maaşlarına ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez enflasyon rakamlarına göre hesaplanarak zam yapılıyor. Memurlara enflasyon farkından kaynaklanan zammın yanı sıra toplu sözleşme zammı da veriliyor. Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre, memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 49,25 oldu. Ocak 2025'te memurlara yapılan zam oranı yüzde 11,54 olarak açıklandı.
Yapılan toplu sözleşme zammı sonrası memur ve memur emeklilerine 2024 yılı için ilk altı ay yüzde 15, ikinci altı ay yüzde 10; 2025 yılı için ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam yapılmasına karar verildi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ 3 YILLIK DEĞİŞİMİ
En düşük emekli maaşı yıldan yıla değişim gösterdi. 2023 yılı Temmuz ayında 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük aylık 2024 yılı Ocak ayında 10 bin lira olarak kaydedildi. En düşük emekli maaşı 2024 Temmuz'da 12 bin 500 lira olurken 2025 Ocak ayında 14 bin 469 liraya yükseltildi.