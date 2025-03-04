Emekli milyonlar için ek zam fırsatı! O tarih işaret edildi

Öte yandan memur maaşlarına ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez enflasyon rakamlarına göre hesaplanarak zam yapılıyor. Memurlara enflasyon farkından kaynaklanan zammın yanı sıra toplu sözleşme zammı da veriliyor. Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre, memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 49,25 oldu. Ocak 2025'te memurlara yapılan zam oranı yüzde 11,54 olarak açıklandı.

Yapılan toplu sözleşme zammı sonrası memur ve memur emeklilerine 2024 yılı için ilk altı ay yüzde 15, ikinci altı ay yüzde 10; 2025 yılı için ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam yapılmasına karar verildi.