Emekli ve memur Ocak zammı ile 6 tabloda tüm yeni maaşlar! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları sonrası belli olacakken, memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak. Peki emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En çok merak edilen 3 hesap 6 tabloda...
KASIM VE ARALIK ENFLASYON ORANI SONRASI OCAK ZAMMI BELLİ OLACAK
Emekli ve memur zammı için veriler gelmeye devam ediyor. Ocak 2023 zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olan Ekim 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak zammı için artık sadece 2 veri kaldı.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.
Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.
6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 ENFLASYON VERİSİ KALDI
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Kasım, Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.
MEMURLAR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR
Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.
AA Finans, TCMB Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre hesaplanan ve 4 aylık kesinleşen zam oranına göre maaş hesaplama tabloları belli oldu.
İşte milyonlarca vatandaşın merak ettiği 2023 emekli ve memur Ocak zammı ve enflasyon farkı ile beraber yeni emekli-memur maaşları hesaplama tabloları...
TABLO 1: EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI TABLOSU
TABLO 2: MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 4 AYLIK TABAN AYLIKLAR TABLOSU
TABLO 3: SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ TABAN AYLIKLAR
TABLO 4: MEMUR MAAŞLARI HESAPLAMA TABLOSU
TABLO 5: MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI HESAPLAMA TABLOSU
TABLO 6: SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ HESAPLAMA TABLOSU
İşte enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı...
Ocak ayında memur emeklisi ve memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.