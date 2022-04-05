Emekli ve memur zammı 2022 için yeni rakamlar! Emekli ve memur maaşı için Temmuz zam oranı ne kadar olacak?

NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NETLEŞECEK

Bu durumda memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31 oldu. İlk üç aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7+15,31 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 22.31 oldu. Bu rakama Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenecek.