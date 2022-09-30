Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Emekli ve memur zammı için yüreklere su serpen açıklama! Maaşı 3500, 4200, 5500 TL olan SSK BAĞKUR emeklileri ne kadar maaş zammı alacak?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 09:19

Emekli ve memur zammı için yüreklere su serpen açıklama! Maaşı 3500, 4200, 5500 TL olan SSK BAĞKUR emeklileri ne kadar maaş zammı alacak?

Emekli ve memur zammı için yüreklere su serpen açıklama! Maaşı 3500, 4200, 5500 TL olan SSK BAĞKUR emeklileri ne kadar maaş zammı alacak?

Asgari ücretle beraber memur ve emekli zammı da merakla bekleniyor. Yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak belirlenecek olan zam oranı için gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Ücretlere uygulanacak olan zam oranının herkes için tatmin edici olacağı AK Parti tarafından vurgulanırken “SSK BAĞKUR Ocak 2022 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak, beklentiler ne yönde?” soruları da vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri.

Emekli memur zammı için gözler Eylül ayı enflasyon verisine çevrildi. Önümüzdeki dört aylık enflasyon verisiyle beraber bu ücretlere uygulanacak olan zam oranı da netleşmiş olacak. Hal böyleyken ise "SSK BAĞKUR Ocak 2022 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada, memur ve emekli maaşlarına yılbaşında itibaren ciddi bir artış yapılacağını dile getirdi.

2023 OCAK AYI SSK BAĞKUR EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE KADAR KAÇ TL OLACAK?

"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz." Sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emekli ve memurun yüreğine adeta su serpti. Uygulanacak olan zam oranı Ocak ayında açıklanan Aralık enflasyonu sonucunda netleşmiş olacak.

EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA İLK VERİLER GELDİ! 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni zam hesaplanıyor...

2 AYLIK ORAN YÜZDE 3,86 OLDU

Takvim.com.tr'de yer alan bilgilere göre; 2 aylık enflasyon toplamı yüzde 3,86 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 3,86 oranında zam oluştu.

EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA İLK VERİLER GELDİ! 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni zam hesaplanıyor...

Buna göre;

Güncel maaş: 3500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3635 TL

Güncel maaş: 3600 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3738 TL

Güncel maaş: 3700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3842 TL

Güncel maaş: 3800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3946 TL

FISTIĞIMIZ BOL OLSUN
FISTIĞIMIZ BOL OLSUN

EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA İLK VERİLER GELDİ! 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni zam hesaplanıyor...

Güncel maaş: 3900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4050 TL

Güncel maaş: 4000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4154 TL

Güncel maaş: 4100 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4258 TL

EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA İLK VERİLER GELDİ! 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni zam hesaplanıyor...

Güncel maaş: 4200 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4362 TL

Güncel maaş: 4300 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4465 TL

Güncel maaş: 4400 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4569 TL

Güncel maaş: 4500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4673 TL

EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA İLK VERİLER GELDİ! 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni zam hesaplanıyor...

Güncel maaş: 4600 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4777 TL

Güncel maaş: 4700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4881 TL

Güncel maaş: 4800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4985 TL

Güncel maaş: 4900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5089 TL

FISTIĞIMIZ BOL OLSUN
FISTIĞIMIZ BOL OLSUN

EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA İLK VERİLER GELDİ! 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni zam hesaplanıyor...

Güncel maaş: 5000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5193 TL

Güncel maaş: 5100 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5296 TL

Güncel maaş: 5200 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5400 TL

Güncel maaş: 5300 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5504 TL

Güncel maaş: 5400 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5608 TL

Güncel maaş: 5500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5712 TL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen son Kabine Toplantısı sonrasında memur ve emekli maaşı zamlarına yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti.

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;

"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
FISTIĞIMIZ BOL OLSUN
FISTIĞIMIZ BOL OLSUN
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli ve memur zammı için yüreklere su serpen açıklama! Maaşı 3500, 4200, 5500 TL olan SSK BAĞKUR emeklileri ne kadar maaş zammı alacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA