Emekli ve memur zammı için yüreklere su serpen açıklama! Maaşı 3500, 4200, 5500 TL olan SSK BAĞKUR emeklileri ne kadar maaş zammı alacak?

Emekli memur zammı için gözler Eylül ayı enflasyon verisine çevrildi. Önümüzdeki dört aylık enflasyon verisiyle beraber bu ücretlere uygulanacak olan zam oranı da netleşmiş olacak. Hal böyleyken ise "SSK BAĞKUR Ocak 2022 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada, memur ve emekli maaşlarına yılbaşında itibaren ciddi bir artış yapılacağını dile getirdi.
2023 OCAK AYI SSK BAĞKUR EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE KADAR KAÇ TL OLACAK?
"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz." Sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emekli ve memurun yüreğine adeta su serpti. Uygulanacak olan zam oranı Ocak ayında açıklanan Aralık enflasyonu sonucunda netleşmiş olacak.
2 AYLIK ORAN YÜZDE 3,86 OLDU
Takvim.com.tr'de yer alan bilgilere göre; 2 aylık enflasyon toplamı yüzde 3,86 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 3,86 oranında zam oluştu.
Buna göre;
Güncel maaş: 3500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3635 TL
Güncel maaş: 3600 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3738 TL
Güncel maaş: 3700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3842 TL
Güncel maaş: 3800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3946 TL
Güncel maaş: 3900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4050 TL
Güncel maaş: 4000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4154 TL
Güncel maaş: 4100 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4258 TL
Güncel maaş: 4200 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4362 TL
Güncel maaş: 4300 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4465 TL
Güncel maaş: 4400 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4569 TL
Güncel maaş: 4500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4673 TL
Güncel maaş: 4600 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4777 TL
Güncel maaş: 4700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4881 TL
Güncel maaş: 4800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4985 TL
Güncel maaş: 4900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5089 TL
Güncel maaş: 5000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5193 TL
Güncel maaş: 5100 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5296 TL
Güncel maaş: 5200 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5400 TL
Güncel maaş: 5300 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5504 TL
Güncel maaş: 5400 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5608 TL
Güncel maaş: 5500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5712 TL
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen son Kabine Toplantısı sonrasında memur ve emekli maaşı zamlarına yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti.
Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;
"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."