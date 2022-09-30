Emekli ve memur zammı için yüreklere su serpen açıklama! Maaşı 3500, 4200, 5500 TL olan SSK BAĞKUR emeklileri ne kadar maaş zammı alacak?

Emekli memur zammı için gözler Eylül ayı enflasyon verisine çevrildi. Önümüzdeki dört aylık enflasyon verisiyle beraber bu ücretlere uygulanacak olan zam oranı da netleşmiş olacak. Hal böyleyken ise "SSK BAĞKUR Ocak 2022 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada, memur ve emekli maaşlarına yılbaşında itibaren ciddi bir artış yapılacağını dile getirdi.

2023 OCAK AYI SSK BAĞKUR EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE KADAR KAÇ TL OLACAK?

"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz." Sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emekli ve memurun yüreğine adeta su serpti. Uygulanacak olan zam oranı Ocak ayında açıklanan Aralık enflasyonu sonucunda netleşmiş olacak.