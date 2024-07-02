Emekli ve memurun zammı belli oluyor

Milyonlarca memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı, bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon oranıyla netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı ile birlikte yılın ilk yarısındaki Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) artışını saat 10'da kamuoyuyla paylaşacak. TÜİK verilerine göre yılın ilk 5 ayında, zam oranının belirleyicisi olan Tüketici Fiyatları Endeksi yüzde 22.72 oranında artmıştı.Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyonun yüzde 2.52 olması bekleniyor. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.81'e yükselecek. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. TCMB piyasa katılımcıları anketi tahminine göre emekliler yüzde 25.81 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 20.35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak. Emeklilerde, zam oranı kök maaşlara uygulanacak. Merkez Bankası'nın anketindeki tahminin gerçekleşmesi halinde kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 581 lira olacak. 15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 871 lira olacak. 20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 162 liraya yükselecek. Emeklilerin temmuz zammının beklentiler doğrultusunda yüzde 25.81 olması durumunda, 2024'teki toplam zam oranı yüzde 87.7'ye ulaşacak.Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.Haziran enflasyonu yüzde 2.52 olarak açıklanırsa memur ve memur emeklileri yüzde 20.35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak. Bu rakam baz alındığında en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek. En düşük memur emekli maaşı ise 17 bin 739 liraya yükselecek. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2023 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2024 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49.25 iyileştirme yapılmıştı. Temmuzda yüzde 20.35 zam yapılması durumunda 2024'teki toplam artış yüzde 79.6'ya çıkacak.