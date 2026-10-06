Emekli ve memurun zammı şekilleniyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 2026'nın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin üçüncüsü belli oldu. Temmuz enflasyonu yüzde 1.78, ağustos enflasyonu da yüzde 1.84 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, eylül enflasyonu da yüzde 1.84 çıktı.

YÜZDE 5.57 ARTIŞ KESİN

3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.57 artış oluştu. Zam oranı ekim, kasım ve aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. Halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı, 3 aylık yüzde 5.57'lik orana göre 24 bin 864 liraya çıkıyor. Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.04 zam yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artışın taban aylığa da yansıtılması halinde, emeklilerde en düşük ödeme 25 bin 681 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 29.61 olarak tahmin etti. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.07'yi bulabilecek. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29.66 oldu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.11 zam alabileceği anlamına geliyor.

MEMURUN GÖZÜ FARKTA

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla yüzde 5 olarak belirlenen ocak zammına eklenecek fark için enflasyon verilerine kilitlendi. Eğer 6 aylık TÜFE yüzde 7'yi aşarsa, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkı alabilecek. Enflasyon tahminleri, fark alınacağını ortaya koyuyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.91 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte memurlar ve emeklileri yüzde 7 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 70 bin 224 liradan 75 bin 140, memur emeklilerinde 31 bin 527 liradan 33 bin 734 liraya çıkacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör