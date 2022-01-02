Emeklide 2 bin TL altına 500 lira zam

Yaklaşık 13 milyon emekli, 4 milyondan fazla memurun beklediği enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak. Hemen ardından memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de başlayacak. SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.