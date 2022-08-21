Emekliler banka promosyonu karmaşasından rahatsız

"EMEKLİLERİ MECBUR BIRAKAN ZORUNLULUKLAR KALDIRILMALI"

Ergün, aylıklarını başka bankalara taşımak isteyen emeklilerin daha yüksek promosyon alabilme girişimlerinin bankalara olan kredi veya kredi kartı borçları sebebiyle engellendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Emeklilerimiz düşük promosyon rakamlarına mecbur bırakılmaktadır. Bu büyük bir haksızlıktır. Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereği talep edip kazandığımız promosyon hakkımızın, yine Anayasa'mızın eşitlik kuralı gereği çalışanların aldıkları seviyelere yükseltilmesini en doğru ve adil çözüm yolu olarak görmekteyiz. Promosyonu, emekli için bir sorun yumağı olmaktan çıkarıp yüzleri güldürecek ve bütçesine küçük de olsa katkı sağlayacak bir düzeye çekmek gerekmektedir. Emeklileri bankalara mecbur bırakan zorunluluklar da kaldırılmalıdır."